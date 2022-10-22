За прошедшие сутки в Башкирии 293 человека заболели коронавирусом

В Башкирии заболеваемость коронавирусной инфекцией пока продолжает держаться на невысоком уровне, резких подъемов нет уже около 2 недель.

По данным Министерства здравоохранения республики, в Башкирии на 22 октября 2022 года было зарегистрировано в общей сложности 328 134 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Среди них – 293 факта, выявленных за последние сутки.