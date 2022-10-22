В одном из городов Башкирии отопление включат на полную мощь

В Стерлитамаке в рамках плановых испытаний отопление в МКД включат на полную мощность. Уже 24 октября комплексное опробование тепловых сетей проведет Стерлитамакская ТЭЦ, а 26 октября работа запланирована на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

В «БашРТС» объяснили горожанам, что эта процедура необходима для выявления «слабых мест» на трубопроводах, чтобы вовремя устранить неисправности и обеспечить стабильную работу теплосетей в зимний период. Дополнительная плата за это взиматься не будет, то есть в квитанциях граждане увидят стандартную сумму.