В одном из городов Башкирии отопление включат на полную мощь

В Стерлитамаке в рамках плановых испытаний отопление в МКД включат на полную мощность. Уже 24 октября комплексное опробование тепловых сетей проведет Стерлитамакская ТЭЦ, а 26 октября работа запланирована на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Фото №1 - В одном из городов Башкирии отопление включат на полную мощь

В «БашРТС» объяснили горожанам, что эта процедура необходима для выявления «слабых мест» на трубопроводах, чтобы вовремя устранить неисправности и обеспечить стабильную работу теплосетей в зимний период. Дополнительная плата за это взиматься не будет, то есть в квитанциях граждане увидят стандартную сумму.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальный подъём температуры запланирован на 24 и 26 октября. В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Пресс-служба «БашРТС»
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии