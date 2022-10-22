В Башкирии по решению суда в печи уничтожили контрафактные шубы

В Башкирии уничтожили несколько меховых изделий. Сотрудники УФССП по РБ с участием представителей Росимущества по республике сожгли шубы в печи.

В пресс-службе УФССП по РБ пояснили, что ранее предприниматель допустил реализацию товаров без маркировки. Из-за этого его привлекли к административной ответственности. Суд рассмотрел материалы проверки и признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания назначены штраф и конфискация 4 меховых изделий с их дальнейшим уничтожением.