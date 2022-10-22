В Уфе за купальный сезон этого года спасли 17 пьяных утопающих

В Уфе прошло совещание, на котором обсудили итоги прошедшего купального сезона, а также поговорили о подготовке к следующему. Минувшим летом в городе было организовано 11 официальных мест для купания и отдыха граждан.

По словам начальника Управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова, за купальный сезон эти 11 мест для купания посетили свыше 287 000 человек. Утонули за этот сезон в городе 10 человек, спасен 61 человек, в том числе 26 детей и 17 пьяных граждан.