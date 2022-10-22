В Уфе за купальный сезон этого года спасли 17 пьяных утопающих

В Уфе прошло совещание, на котором обсудили итоги прошедшего купального сезона, а также поговорили о подготовке к следующему. Минувшим летом в городе было организовано 11 официальных мест для купания и отдыха граждан.

Фото №1 - В Уфе за купальный сезон этого года спасли 17 пьяных утопающих

По словам начальника Управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова, за купальный сезон эти 11 мест для купания посетили свыше 287 000 человек. Утонули за этот сезон в городе 10 человек, спасен 61 человек, в том числе 26 детей и 17 пьяных граждан.

К следующему купальному сезону было поручено увеличить число официальных мест для купания и усилить профилактические мероприятия на несанкционированных пляжах. 

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