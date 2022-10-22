Какую помощь получают многодетные семьи в 2022 году в Башкирии

Более 5 миллиардов рублей за девять месяцев. Такую финансовую поддержку в Башкортостане в рамках национального проекта «Демография» получили более 30 тысяч семей. Речь идет об ежемесячных выплатах при рождении первенца, а также на каждого третьего и последующего ребёнка, появившегося на свет после 1 января 2018 года. На сегодня это не единственные меры поддержки семей с детьми. Особые преференции при этом созданы для многодетных.
В 2008 году у них появился первый, спустя шесть лет второй, а еще через четыре года третий сын, который автоматически придал семье статус многодетной. Булкаговы получили возможность воспользоваться дополнительными социальными преференциями. Хотя о поддержке семей с детьми они знали и до рождения третьего ребенка.
На сегодняшний день Булгаковы получают ежемесячные выплаты на каждого ребёнка и социальное пособие как малоимущая семья. Плюс к этому они оформили субсидии на оплату услуг ЖКХ и справки на бесплатное питание, которое предоставляется детям из многодетных семей. В общей сложности порядка девяти мер поддержки от государства.
В республике многодетным семьям сегодня предоставляются различные меры поддержки. Они касаются охраны здоровья и организации отдыха, образования, налоговых льгот, а также обеспечения жилыми помещениями и предоставления земельных участков. Ежегодно объем финансирования мер социальной поддержки семьям с детьми увеличивается. Этому способствует введение с 2018 года соцпереференций в рамках национального проекта «Демография».
Ежемесячное пособие в рамках нацпроекта «Демография» за третьего ребенка получают как раз и Булгаковы. Всего же этим видом поддержки в республике пользуются свыше 30 тысяч семей. В денежном выражении это более пяти миллиардов рублей за девять месяцев текущего года.