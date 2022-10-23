Башкортостан вновь стал площадкой для крупнейшего всероссийского мероприятия. В Уфе прошел национальный чемпионат DeafSkills для людей с нарушениями слуха. Соревнование по профмастерству собрало более 350 участников. Конкурсанты состязались в самых разных компетенциях. По итогам команда Башкортостана заняла второе место, уступив только Москве. О тех возможностях, которые продемонстрировали глухие, и о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, – в нашем сюжете.
Кажется, кто-то выключил звук. В такой атмосфере и проходит DeafSkills. Отсутствие голосов при таком количестве участников непривычно. Десятки площадок с различными компетенциями. А у фотографов и вовсе рабочее место – весь выставочный центр. На DeafSkills мастера делают ювелирные украшения, показывают умения в слесарном деле, создают произведения искусства как на холстах, так и на ткани. Дарят красоту, собирая букеты или преображая лица девушек. Модели, кстати, тоже с нарушениями слуха. Но всё же самые сложные компетенции – это те, которые подразумевают общение с людьми.
В Башкортостане подготовили несколько площадок, на которых разместились более трёх десятков компетенций – больше чем в прошлом году. Старт второму Национальному чемпионату профессионального мастерства DeafSkills дал Радий Хабиров.
Фразы на языке жестов выучил и глава республики, и волонтёры. В соотношении с участниками на DeafSkills их больше, чем на WorldSkills. Вместе с профессиональными сурдопереводчиками на чемпионате волонтёры помогают участникам сориентироваться. Они чувствуют скорее вибрацию, чем звук. Сама сосредоточенность, и даже экзотические растения вокруг не в силах их отвлечь. А тех, кто способен стать мостиком в общении, в стране не хватает. По данным Всероссийского обществе глухих, дефицит сурдопереводчиков – около 5 тысяч.
Но они могут и без слов заявить о себе. DeafSkills – это площадка, которая даёт ребятам возможность показать свой потенциал.
На несколько дней они окунулись в мир, в котором мы живём постоянно. Мир, где большинство окружающих тебя понимают. Они едут не столько за победами, сколько за этим общением. И доказывают, что не уступают в мастерстве слышащим людям. Не на словах, а на деле. И пусть они не слышат, главное, чтобы слышали их. Ведь самое страшное, когда глухо сердце.