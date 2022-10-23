В Уфе прошел национальный чемпионат DeafSkills для людей с нарушениями слуха

Фразы на языке жестов выучил и глава республики, и волонтёры. В соотношении с участниками на DeafSkills их больше, чем на WorldSkills. Вместе с профессиональными сурдопереводчиками на чемпионате волонтёры помогают участникам сориентироваться. Они чувствуют скорее вибрацию, чем звук. Сама сосредоточенность, и даже экзотические растения вокруг не в силах их отвлечь. А тех, кто способен стать мостиком в общении, в стране не хватает. По данным Всероссийского обществе глухих, дефицит сурдопереводчиков – около 5 тысяч.