В селе Верхние Татышлы в Башкирии завершилось благоустройство территории пруда

Новое пространство для отдыха и прогулок. В селе Верхние Татышлы завершилось благоустройство территории пруда на реке Бармыш. Работы на объекте проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
По периметру водоема постелили тротуарную плитку, установили 125 светильников, на берегу оборудовали пляжную зону. Появилась также волейбольная и детская площадки. Выполнены работы по устройству стоянки транспорта с асфальтобетонным покрытием.
Работы по благоустройству территории пруда начали в прошлому году. Этим летом посередине водоема соорудили динамический фонтан с подсветкой. Теперь в парке будет многолюдно не только днем, но и по вечерам, уверены татышлинцы.