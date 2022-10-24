В селе Верхние Татышлы в Башкирии завершилось благоустройство территории пруда

Раньше мы видели фонтаны только в городе, а сейчас на селе. В своем любимом родном селе у нас есть уникальная возможность. И для детей игровая и пляжная зоны, так как у нас рядом нет водоемов для купания, у нас есть уникальная возможность провести летом отдых вместе с детьми.

Зинира Тукаева, жительница с. Верхние Татышлы