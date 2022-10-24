В селе Верхние Татышлы в Башкирии завершилось благоустройство территории пруда

Новое пространство для отдыха и прогулок. В селе Верхние Татышлы завершилось благоустройство территории пруда на реке Бармыш. Работы на объекте проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По периметру водоема постелили тротуарную плитку, установили 125 светильников, на берегу оборудовали пляжную зону. Появилась также волейбольная и детская площадки. Выполнены работы по устройству стоянки транспорта с асфальтобетонным покрытием.

За два года построили, общая сумма у нас получилась где-то 18 миллионов. Надо сказать, что это долгожданный объект, народ очень ждет этого объекта в центре села Татышлы.

Альфит Мустафин, заместитель главы администрации Татышлинского района по строительству и ЖКХ

Работы по благоустройству территории пруда начали в прошлому году. Этим летом посередине водоема соорудили динамический фонтан с подсветкой. Теперь в парке будет многолюдно не только днем, но и по вечерам, уверены татышлинцы.

Раньше мы видели фонтаны только в городе, а сейчас на селе. В своем любимом родном селе у нас есть уникальная возможность.  И для детей игровая и пляжная зоны, так как у нас рядом нет водоемов для купания, у нас есть уникальная возможность провести летом отдых вместе с детьми.

Зинира Тукаева, жительница с. Верхние Татышлы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ