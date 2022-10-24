Из Башкирии в зону СВО отправили печи-буржуйки

Более 20 печей были направлены с производства в Бирском районе на место проведения СВО. Буржуйка пиролизного типа потребляет мало дров, а разогревается в считанные минуты.

С помощью печи можно согреть помещение, приготовить еду или высушить одежду. Производство в поддержку военнослужащих организовал местный предприниматель.

Для наших ребят, которые находятся в Донецкой и Луганской областях и участвуют в спецоперации. Заказ выполнили в срок.

Вячеслав Сабиров, предприниматель
Фото №1 - Из Башкирии в зону СВО отправили печи-буржуйки

Уфимское производство также отправило партию печей для обогрева военнослужащих. 30 буржуек уже доставлены бойцам в составе гумпомощи. Печки выполнены из металла, который хорошо сохраняет тепло, при этом конструкция нетяжелая.

Решили хоть как-то помочь нашим ребятам. Первое, что пришло в голову, это печки. Они сквозь расстояние помогут передать им наше тепло.

Айбулат Гайнуллин, сотрудник предприятия
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями