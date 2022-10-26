В Башкирии запустят производство стирального порошка халяль

В Башкирии запустили производство стирального порошка по стандарту халяль. Информацией поделился в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.
Необычный порошок производит дочернее предприятие БСК «Эколь». В его составе вместо жиров животного происхождения присутствуют ингредиенты на основе пальмового масла.
По словам руководителя региона, новый порошок появится на прилавках в ближайшее время. Кроме того, порошок собираются поставлять в зарубежные страны, где халяль для многих граждан в приоритете.