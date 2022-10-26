В Агидели заработала седьмая в Башкирии солнечная электростанция

Седьмая в республике. В городе Агидель дали старт работе солнечной электростанции. Ее мощность – 10 МВт, чего вполне достаточно для снабжения электричеством всего города. Примечательно, что построили ее на площадке законсервированной недостроенной атомной станции. Реализованный инвестпроект стал самым крупным за последние годы.
Чтобы солнечные фотопанели работали как можно эффективнее, важна каждая деталь – от высоты подъёма до угла наклона и их местоположения. А потому при строительстве СЭС в Агидели инженеры учли опыт и недочеты уже действующих в республике электростанций. К тому же на этой установили двухсторонние модули. Они способны принимать даже отраженные световые лучи с земли.
Фактически в Агидели построили две солнечные электростанции. Суммарная мощность обеих – почти 10 МВт. Для понимания, сам город потребляет около восьми. Т.е. произведенного здесь электричества хватит с запасом.
Общий объем средств на строительство составил 1 млрд рублей. И за последние десятилетия это самый крупный инвестпроект, реализованный на территории Агидели. Станции, кстати, возвели на площадке недостроенной АЭС. И власти не теряют надежду, что со временем в городе с таким же успехом реализуют и атомную мечту.
В ближайшие 5 лет в развитие энергетики в республике планируют инвестировать 32 млрд рублей. В следующем году ожидается ввод еще одного объекта на солнечных панелях в Баймакском районе. Также продолжается работа над развитием гидроэнергетики. Ее потенциал – 2 ГВт. Солнечная электростанция в Агидели не привязана конкретно к городу. Вырабатываемая электроэнергия уходит в общую сеть, откуда затем распределяется по абонентам. Таким образом, частичку энергии солнца будут получать и жители близлежащих районов и городов.