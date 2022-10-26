В Агидели заработала седьмая в Башкирии солнечная электростанция

Седьмая в республике. В городе Агидель дали старт работе солнечной электростанции. Ее мощность – 10 МВт, чего вполне достаточно для снабжения электричеством всего города. Примечательно, что построили ее на площадке законсервированной недостроенной атомной станции. Реализованный инвестпроект стал самым крупным за последние годы.

Чтобы солнечные фотопанели работали как можно эффективнее, важна каждая деталь – от высоты подъёма до угла наклона и их местоположения. А потому при строительстве СЭС в Агидели инженеры учли опыт и недочеты уже действующих в республике электростанций. К тому же на этой установили двухсторонние модули. Они способны принимать даже отраженные световые лучи с земли.

Фактически в Агидели построили две солнечные электростанции. Суммарная мощность обеих – почти 10 МВт. Для понимания, сам город потребляет около восьми. Т.е. произведенного здесь электричества хватит с запасом.

Выгоды очень много. Это «зеленая» энергетика, здесь у нас никакое топливо не сжигается – ни газ, ни уголь. У нас преобразуется солнечная энергия в электрическую. Рамиль Тимиров, руководитель службы эксплуатации солнечных электростанций по Республике Башкортостан

Общий объем средств на строительство составил 1 млрд рублей. И за последние десятилетия это самый крупный инвестпроект, реализованный на территории Агидели. Станции, кстати, возвели на площадке недостроенной АЭС. И власти не теряют надежду, что со временем в городе с таким же успехом реализуют и атомную мечту.

Мы еще не отбрасываем строительство самой АЭС. В перспективе развития атомной промышленности строительство атомной станции на нашей территории еще присутствует. Это 2035 год. Фанис Гильванов, глава администрации г. Агидели