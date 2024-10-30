При ОП РБ заработала группа по контролю экологических вопросов

При Общественной палате республики заработала группа по контролю экологических вопросов. Сегодня прошло первое заседание временной рабочей группы. Она создана по поручению Главы Башкортостана.

В состав группы вошел 21 человек. Это профильные чиновники, эксперты в области экологии, ученые, общественники. Основные задачи – участие в разработке и реализации программ по охране окружающей среды, рассмотрение актуальных проблем, координация деятельности по противодействию экологическим правонарушениям.