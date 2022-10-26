Жители Башкирии купили автомобиль УАЗ для участников СВО

В Салаватском районе местные жители организовали гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Луганской и Донецкой областей. В мероприятии приняли участие местные предприниматели, союз ветеранов района и местные жители. Помимо воды и теплых вещей, жители купили автомобиль УАЗ, который в скором времени отправится в Луганск.
Один из самых надежных автомобилей для бездорожья, который не подведет в экстренных ситуациях, – это УАЗ. Именно такой приобрели жители Салаватского района для того, чтобы отправить бойцам в зону СВО. Инициатором покупки стал ветеран боевых действий Рустам Хуснуллин.
А еще нужна питьевая вода. В Луганской и Донецких областях ее просто нет. Местные источники не пригодны для питья. Башкортостан регулярно направляет бутилированную воду нуждающимся регионам.
Связанные своими руками вещи всегда дороги сердцу. Союз ветеранов района совместно с местными жителями организовал сбор тёплых вещей и продуктов для солдат. В шерстяные носки и варежки вложили записки с приветом от соотечественников.
В каждом районе республики организованы пункты сбора гумпомощи. Все желающие могут поддержать наших бойцов и мирных жителей освобожденных территорий.