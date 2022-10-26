Жители Башкирии купили автомобиль УАЗ для участников СВО

В Салаватском районе местные жители организовали гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Луганской и Донецкой областей. В мероприятии приняли участие местные предприниматели, союз ветеранов района и местные жители. Помимо воды и теплых вещей, жители купили автомобиль УАЗ, который в скором времени отправится в Луганск.

Один из самых надежных автомобилей для бездорожья, который не подведет в экстренных ситуациях, – это УАЗ. Именно такой приобрели жители Салаватского района для того, чтобы отправить бойцам в зону СВО. Инициатором покупки стал ветеран боевых действий Рустам Хуснуллин.

Этот УАЗик мы приготовили по просьбе командира первой миномётной батареи – позывной «Магадан». Потому что сейчас боевые действия идут по бездорожью, где нужно подвезти боеприпасы, либо медикаменты, либо пищу и т.д. Рустам Хуснуллин, председатель Союза ветеранов боевых действий Салаватского района

А еще нужна питьевая вода. В Луганской и Донецких областях ее просто нет. Местные источники не пригодны для питья. Башкортостан регулярно направляет бутилированную воду нуждающимся регионам.

Вторую партию я готовлю отправлять с МЧС туда же, на Украину. В те республики, которые вошли в состав России. Для солдат, для граждан, для детей школьного возраста, садика. Вообще для всех. Ильгизар Гизатуллин, предприниматель

Связанные своими руками вещи всегда дороги сердцу. Союз ветеранов района совместно с местными жителями организовал сбор тёплых вещей и продуктов для солдат. В шерстяные носки и варежки вложили записки с приветом от соотечественников.

Человек, когда вяжет, в каждую петельку вкладывает свои добрые пожелания: «Сыночек, я дождусь тебя, приезжай с победой». Вот с такими пожеланиями пожилые вяжут носки, варежки. Кунсылу Галеева, председатель Союза ветеранов Салаватского района