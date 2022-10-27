В Башкирии обустроили сельскую детскую площадку по поручению Радия Хабирова

В прошлом году во время прямой линии Главы Башкортостана жительница села Нижнебалтачево Татышлинского района оставила видеообращение, в котором озвучила просьбу жителей села – обустроить детскую площадку возле сельского дома культуры.
Такое видеообращение жительница села Нижнебалтачево записала в прошлом году для прямой линии с главой республики в начале сентября. Тогда Радий Хабиров, выслушав просьбу многодетной мамы, сразу же дал поручение – в 2022-м решить вопрос.
Светлана – мама четверых детей, по совместительству еще и воспитатель в детском саду. Эта площадка для их села была нужна как воздух, говорит женщина. Только в местной школе обучается 150 детей, а садик посещают более 40 ребятишек. При этом есть у молодежи возможность творческого развития. Рядом с детской площадкой – сельский дом культуры с множеством кружков.
Уже скоро у жителей села появится возможность посещать и современную спортивную площадку. Её строят прямо рядом с детской на грантовые деньги, завоёванные в республиканском конкурсе «Трезвое село».