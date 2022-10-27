В Башкирии обустроили сельскую детскую площадку по поручению Радия Хабирова

В прошлом году во время прямой линии Главы Башкортостана жительница села Нижнебалтачево Татышлинского района оставила видеообращение, в котором озвучила просьбу жителей села – обустроить детскую площадку возле сельского дома культуры.

Здравствуйте, Радий Фаритович, меня зовут Шакирова Светлана, я многодетная мама, работаю воспитателем в детском саду, в селе Нижнебалтачево. Очень просим Вас обустроить детскую площадку возле сельского дома культуры, где дети посещают различные кружки. Светлана Шакирова, многодетная мама

Такое видеообращение жительница села Нижнебалтачево записала в прошлом году для прямой линии с главой республики в начале сентября. Тогда Радий Хабиров, выслушав просьбу многодетной мамы, сразу же дал поручение – в 2022-м решить вопрос.

У нас загорелась искорка надежды, можно сказать, когда он дал положительный ответ, что через год эта площадка будет, и мы получили эту площадку замечательную. Светлана Шакирова, многодетная мама

Светлана – мама четверых детей, по совместительству еще и воспитатель в детском саду. Эта площадка для их села была нужна как воздух, говорит женщина. Только в местной школе обучается 150 детей, а садик посещают более 40 ребятишек. При этом есть у молодежи возможность творческого развития. Рядом с детской площадкой – сельский дом культуры с множеством кружков.

Мы выражаем искреннюю благодарность, конечно, в первую очередь Радию Фаритовичу, что так оперативно отреагировал на наше обращение, и всем-всем, кто участвовал в строительстве и проектировании данной замечательной площадки. Счастливого детства нашим детям, счастливого будущего, всем-всем здоровья, мира, и пусть детская радость вернется всем добром. Светлана Шакирова, многодетная мама