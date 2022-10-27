Глава Башкирии прокомментировал реализацию транспортной реформы

Мы много об этом говорили. Люди, видя, что в Уфе происходят, спрашивали - а у нас что? По Уфе: первое, мы, не спеша, последовательно, укрепляли «Башавтотранс». Мы ждем еще порядка 60 больших автобусов. Ведь Уфа тоже развивается, люди растут, маршрут не доходит, появляется новая локация проживания людей - и мы опаздываем. Но мы же идем дальше. В следующем году мы должны перейти на брутто-контракты. Что это? Они будут делать определенное количество перевозок, а мы будем платить. Первое время мы, наверное, даже из бюджета будем доплачивать. Это позволит нам еще жестче контролировать наших перевозчиков. Вторая история: мы конкретно сохранили «Башавтотранс». Его подводили под банкротство. Многие базы в городах втихаря скидывали по дешевке. В 2019 я поставил задачу, тогда еще деньги были, тельняшки рвали: сказал, чтобы в сельских районах от деревень от 500 человек до райцентров было автобусное сообщение. Тогда у нас сил не хватило. Частники оттуда сразу ушли, а рейсы нерентабельные. Что в райцентрах сейчас? Офисы МФЦ, больницы. Мы для себя решили: решить проблему в Уфе, потом часть автобусов перекинуть в районы. Потому следующий этап - заняться сообщением в наших муниципалитетах. Это будет отнимать больше денег, нерентабельные рейсы, но тем не менее задача стоит.

Радий Хабиров, Глава Башкирии