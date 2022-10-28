В Башкирии внесли изменения в график движения поездов

В график движения поездов в Башкирии внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Фото №1 - В Башкирии внесли изменения в график движения поездов

В связи с ремонтом на нечетном пути станции Шафраново с 28 октября меняется расписание поезда № 6466/6468/6470 Абдулино–Раевка–Уфа–Улу-Теляк. Состав со станции Абдулино будет отправляться в 16:54, на 20 минут позже действующего расписания. Поезду устанавливается следующий график прибытия: Абдулино (отправка в 16:54) – Раевка (прибытие в 19:09, отправление в 19:10) – Уфа (прибытие в 21:26, отправление в 21:35) – Улу-Теляк (прибытие в 23:13).

На период проведения планового техобслуживания «Ласточки» 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября по маршруту Уфа—Раевка—Уфа будет курсировать другой состав, ЭП2Д.

В указанные даты на проезд будут действовать следующие тарифы:

• за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки в размере 24 рублей;

• за каждый последующий км после 10-го в размере 2 рублей 40 копеек;

• на участке «Дема–Шакша» в размере 24 рублей;

• на участке «Дема—Шакша» при оплате по бессрочным единым транспортным картам «Алга» в размере 22 рублей.

В связи с завершением дачного сезона вносятся изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих по республике. С 1 ноября отменяются летние остановки:

• Левая Белая: №6454 Раевка—Уфа

№6493 Уфа—Кандры

№6494 Кандры—Уфа

• Правая Уфимка: №6416 Уфа—Улу-Теляк

№6417 Аша—Уфа

• 1646 км: №6401 Улу-Теляк—Уфа

№6402 Дема—Аша

№6423 Кропачево—Дема

• 1584 км: №6459 Уфа—Раевка

• 115 км: №6801/6802 Стерлитамак—Уфа

№6803/6804 Уфа—Стерлитамак

№6812 Карламан—Стерлитамак

№6813 Стерлитамак—Карламан

№6814 Карламан—Стерлитамак

• 155 км: №6824 Стерлитамак—Кумертау

№6821 Кумертау—Стерлитамак

• 1436 км: №6457 Раевка—Абдулино

№6458 Абдулино—Раевка

№6465 Раевка—Абдулино

№6466 Абдулино—Раевка

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