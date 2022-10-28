В Башкирии внесли изменения в график движения поездов

В график движения поездов в Башкирии внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
В связи с ремонтом на нечетном пути станции Шафраново с 28 октября меняется расписание поезда № 6466/6468/6470 Абдулино–Раевка–Уфа–Улу-Теляк. Состав со станции Абдулино будет отправляться в 16:54, на 20 минут позже действующего расписания. Поезду устанавливается следующий график прибытия: Абдулино (отправка в 16:54) – Раевка (прибытие в 19:09, отправление в 19:10) – Уфа (прибытие в 21:26, отправление в 21:35) – Улу-Теляк (прибытие в 23:13).
На период проведения планового техобслуживания «Ласточки» 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября по маршруту Уфа—Раевка—Уфа будет курсировать другой состав, ЭП2Д.
В указанные даты на проезд будут действовать следующие тарифы:
• за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки в размере 24 рублей;
• за каждый последующий км после 10-го в размере 2 рублей 40 копеек;
• на участке «Дема–Шакша» в размере 24 рублей;
• на участке «Дема—Шакша» при оплате по бессрочным единым транспортным картам «Алга» в размере 22 рублей.
В связи с завершением дачного сезона вносятся изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих по республике. С 1 ноября отменяются летние остановки:
• Левая Белая: №6454 Раевка—Уфа
№6493 Уфа—Кандры
№6494 Кандры—Уфа
• Правая Уфимка: №6416 Уфа—Улу-Теляк
№6417 Аша—Уфа
• 1646 км: №6401 Улу-Теляк—Уфа
№6402 Дема—Аша
№6423 Кропачево—Дема
• 1584 км: №6459 Уфа—Раевка
• 115 км: №6801/6802 Стерлитамак—Уфа
№6803/6804 Уфа—Стерлитамак
№6812 Карламан—Стерлитамак
№6813 Стерлитамак—Карламан
№6814 Карламан—Стерлитамак
• 155 км: №6824 Стерлитамак—Кумертау
№6821 Кумертау—Стерлитамак
• 1436 км: №6457 Раевка—Абдулино
№6458 Абдулино—Раевка
№6465 Раевка—Абдулино
№6466 Абдулино—Раевка