В Башкирии внесли изменения в график движения поездов

В связи с ремонтом на нечетном пути станции Шафраново с 28 октября меняется расписание поезда № 6466/6468/6470 Абдулино–Раевка–Уфа–Улу-Теляк. Состав со станции Абдулино будет отправляться в 16:54, на 20 минут позже действующего расписания. Поезду устанавливается следующий график прибытия: Абдулино (отправка в 16:54) – Раевка (прибытие в 19:09, отправление в 19:10) – Уфа (прибытие в 21:26, отправление в 21:35) – Улу-Теляк (прибытие в 23:13).