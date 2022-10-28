В Башкирии ограничат доступ иностранных компаний к недрам

Чтобы заниматься разведкой и добычей, зарубежная компания должна будет создать юридическое лицо на территории России. Кроме того, законопроект предполагает создание реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. В него будут включать сведения о победителях аукционов, не уплативших в установленные сроки разовый платеж.