В Башкирии ограничат доступ иностранных компаний к недрам

Депутаты Госсобрания приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предлагает исключить из числа пользователей недр иностранные юрлица и иностранных граждан.
Чтобы заниматься разведкой и добычей, зарубежная компания должна будет создать юридическое лицо на территории России. Кроме того, законопроект предполагает создание реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. В него будут включать сведения о победителях аукционов, не уплативших в установленные сроки разовый платеж.
В Курултае пояснили, что некоторые компании систематически участвуют и побеждают в аукционах, но не уплачивают заявленную сумму. Это ведет к срыву торгов и потерям бюджета.