Проект учёного из Уфы представлен на премию «За верность науке-2022»

Проект учёного из Уфы вошёл в шорт-лист Всероссийской премии «За верность науке-2022». Награда вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки.
На премию представлен проект ученого, кандидата геолого-минералогических наук Фаниза Ардисламова из Уфы — «Выходные с геологом», который успешно реализуется уже 4 года.
Как сообщает ИА «Башинформ», участниками познавательных экскурсий, рассказывающих о башкирском геотуризме и геопарках, семейных путешествиях и туристических объектах Южного Урала, уже стали более 2000 человек. По словам Фаниза Ардисламова, идея проекта зародилась еще лет 10 назад. Возвращаясь из командировок, он делал фотоотчёты, размещал их в соцсетях, на интернет-форумах для туристов. Ездил с друзьями на шиханы, рассказывал им об уникальных природных объектах. Все это вызывало неизменный интерес у слушателей и читателей.
Во время экскурсии Фаниз Ардисламов проводит для ребят и их родителей познавательную лекцию, а потом они вместе отправляются на поиск окаменелостей и устраивают небольшую экскурсию по красивым природным уголкам республики. Это может быть подъём на Торатау или Юрактау, прогулка у озера Сарва или у Красного Ключа и другое.
За плечами Фаниза Ардисламова большой опыт популяризации науки, он является научным сотрудником геопарка «Торатау», неоднократно организовывал всероссийские молодежные геологические конференции, автор более 50 статей в научных и информационных изданиях, активный участник теле- и радиопередач. При его участии были подготовлены заявки на включение геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Ученый является членом Русского географического общества, лауреатом премий Российского геологического общества и Роснедр в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр России и обладателем 3 места во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» (номинация «Лучший культурно-познавательный маршрут»).
Проект Фаниза Ардисламова представлен в номинации «Наука — это модно». Имена лауреатов и дипломантов всероссийской премии «За верность науке» станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября.