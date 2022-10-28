Проект учёного из Уфы представлен на премию «За верность науке-2022»

Ребята с интересом копошатся в земле, радуются находкам, показывают их родителям. Обязательно говорю, как следует вести себя на природе, что нельзя мусорить, всегда помним о технике безопасности. Отзывы о поездках положительные, никто ведь не предлагает подобный формат. Дети, прощаясь, говорят, что хотят стать геологами, им порой удаётся обнаружить очень интересные экземпляры окаменелостей, мы находили акулий зуб, часто попадаются красивые окаменелые раковины. Люди без помощи специалиста просто не замечают, как много интересного находится в земле, причем для этого не нужно далеко ехать. Любопытные находки встречаются и в пределах Уфы, на берегах рек часто попадаются зубы или кости мамонта, шерстистого носорога, многие просто не знают, что это такое. Встречаются у нас различные минералы, например, кристаллы гипса. В разгар пандемии проводил своеобразные уроки для школьников дистанционно, по видеосвязи.

Фаниз Ардисламов