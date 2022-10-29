В Башкирии осудили бывшего сотрудника «Уфаводоканала»

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ, подсудимая свою вину признала. Из-за действий женщины «Уфаводоканал» лишилось возможности истребовать в гражданском порядке компенсацию за сброс загрязняющих веществ свыше нормы за четыре года.

Как установлено следствием, подсудимая в период с 2015 по 2019 год по просьбе знакомого инженера-эколога крупной компании, производящей напитки, вносила в протоколы испытаний по исследованию проб сточных вод заведомо ложные сведения, занижая показатели содержания вредных веществ с целью освобождения компании от платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Также гражданку на два года лишили права заниматься лабораторно-производственным контролем. Приговор суда пока не вступил в силу.