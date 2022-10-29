В Стерлитамаке прошел дворовый фестиваль по случаю завершения ремонта подъездов

В подъездах стало очень уютно. Сегодня увидел, что поменяли щитки, почтовые ящики. Видно, что жители к ремонту относятся аккуратно. Даже цветы комнатные стоят в подъездах. Думаю, они и дальше будут сохранять и поддерживать чистоту и порядок.

Ирек Зарипов, депутат Госсобрания – Курултая РБ