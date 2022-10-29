В Стерлитамаке прошел дворовый фестиваль по случаю завершения ремонта подъездов

В Стерлитамаке во дворе дома №24 на ул. Суханова завершили ремонт подъездов. По этому поводу состоялся дворовый фестиваль с развлекательной программой.
В администрации Стерлитамака сообщили, что во время дворового фестиваля воспитанниками ВПО «Отечество» также была представлена выставка вооружения и показаны навыки рукопашного боя. Для детей провели мастер-классы, игры, организовали программу с участием аниматоров.
На фестивале присутствовал также депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Ирек Зарипов. Он осмотрел подъезды в МКД. Здесь в рамках ремонта выкрасили стены, заменили почтовые ящики, перила. Кроме того, проводку убрали в специальные короба.
Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака