В Башкирии увеличат родительскую плату за детские сады

Министерство образования и науки Башкирии выпустило проект постановления Правительства РБ об увеличении максимальной родительской платы за детские сады. В документе обозначены города и районы республики.

По проекту постановления, самой высокой платой за пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях будет плата в Уфе. Максимально она составит 166 рублей. Вторым муниципалитетом стал Уфимский район – 163 рубля. На третьем месте – Стерлитамак. Здесь максимальная плата составит 159 рублей.