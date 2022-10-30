В Уфе совершил посадку самолет с технической неисправностью

В аэропорту башкирской столицы совершил посадку самолет с неисправностью. О проблеме сообщил командир экипажа.

Фото №1 - В Уфе совершил посадку самолет с технической неисправностью

По информации пресс-службы аэропорта Уфы, инцидент случился ранним утром. Сообщается, что от командира судна поступило сообщение о сработке индикации неполного выпуска механизации крыла. Инженеры начали работы по поиску и устранению неисправности.

Самолет совершал рейс из Минеральных вод в Уфу. Также известно, что самолет принадлежит компании "Азимут". Задержка пассажиров составила 5 часов 52 минуты. 

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