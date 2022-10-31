В Уфе почтили память репрессированных

По традиции потомки тех, кто подвергся гонениям, ежегодно собираются в конце октября возле памятника жертвам политических репрессий. Их близкие были раскулачены, сосланы в спецпосёлки или лагеря, в том числе из-за ложных доносов.
К стеле горожане пришли с цветами и фотографиями родных. Всего в республике в советское время было репрессировано более 50 000 человек.
Ежегодно к мемориалу приходят и дочери Касыма Азнабаева. Один из основателей башкирской журналистики был дважды репрессирован. Сначала в 37-м, затем повторно был арестован в 49-м. После реабилитации стал редактором газеты «Башкортостан».