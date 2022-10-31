В России появился пуленепробиваемый чехол-бронежилет для смартфонов за 190 тысяч

В продаже появился чехол-бронежилет для iPhone. Разработку представила российская компания Caviar.
Компания известная уникальными версиями флагманских смартфонов. В этот раз она представила коллекцию Security, в которую вошел чехол-бронежилет для смартфона. Создатели данного чехла утверждают, что он способен защитить гаджет от пуль.
Чехол описали как «пуленепробиваемый саркофаг для смартфона», такого как iPhone 14. По словам конструкторов Caviar, такую прочность обеспечивает корпус из закаленного титана с толщиной стенок около 1,5 сантиметра. Внутри чехла-бронежилета имеется ложемент — специальная подложка из прочной резины. Стоимость чехла составляет 190 тысяч рублей.