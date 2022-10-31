Жители Кармаскалинского района запустили флешмоб «Солдатам – башкирский корот»

В селе Старомусино женщины начали делать сушеный кисломолочный продукт для отправки бойцам на передовую. Он может храниться годами. Причем в каждую упаковку активисты кладут записки и молитвы. Помогают и дети.

Заготовку нужно обязательно перемешивать с солью. Этого требует и традиционная рецептура. К тому же это тот ингредиент, благодаря которому срок годности существенно продлевается. Основу для кисломолочного продукта составляет сгущенная масса из обезжиренного молока. А из пяти- или семидневного катыка корот получается острее, говорят активистки. В конце скатывают шарики диаметром от 1 до 5 см и сушат.

Молитва должна защитить и придать сил. Женщинам в приготовлении корота помогают дети. Помимо кисломолочного продукта, активистки собирают в посылки теплую одежду, подарки. Кстати, они отмечают, что корот способен хорошо утолять чувство голода.