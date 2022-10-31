Жители Кармаскалинского района запустили флешмоб «Солдатам – башкирский корот»

В селе Старомусино женщины начали делать сушеный кисломолочный продукт для отправки бойцам на передовую. Он может храниться годами. Причем в каждую упаковку активисты кладут записки и молитвы. Помогают и дети.
Заготовку нужно обязательно перемешивать с солью. Этого требует и традиционная рецептура. К тому же это тот ингредиент, благодаря которому срок годности существенно продлевается. Основу для кисломолочного продукта составляет сгущенная масса из обезжиренного молока. А из пяти- или семидневного катыка корот получается острее, говорят активистки. В конце скатывают шарики диаметром от 1 до 5 см и сушат.
Молитва должна защитить и придать сил. Женщинам в приготовлении корота помогают дети. Помимо кисломолочного продукта, активистки собирают в посылки теплую одежду, подарки. Кстати, они отмечают, что корот способен хорошо утолять чувство голода.
Свои посылки жители Старомусино хотят передать башкирским батальонам через волонтерский штаб им. Шаймуратова. Они надеются, что их акцию поддержат и в других районах республики.