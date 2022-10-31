В Уфе открылся новый пункт приема вторичного сырья

Для экологической компании это уже седьмая точка. Разместилась она в Демском районе столицы. В пункте принимают мусор, который образуется в каждой квартире ежедневно. При этом сдача ненужного хлама оплачивается – суммы зависят от веса сырья.

Здесь мусор не выбрасывают, а бережно собирают. Обычно горожане приносят сразу несколько пакетов – разные виды сырья сортируют отдельно. В пункте принимают не весь мусор, например, упаковки из-под красящих изделий забракуют – их невозможно отмыть. А вот пластик, пленку, стекло, картон, макулатуру, а также изделия с особой маркировкой отправят на переработку.

Принимаем пластик, который надо отдельно сортировать. Это пластик ПП – полипропилен. Это, например, есть на ковшике, на тазике, на ведре на лопате, на столе, на стуле, на детском горшочке и ванне. На чем угодно, если есть маркировка 5 ПП, приносите, мы примем. Людмила Исмагилова, приёмщик вторичного сырья

Пакеты взвешивают, данные вбивают в планшет. Тары должны быть чистыми, отрывать этикетки не обязательно. Вес мусора в этом случае имеет принципиальное значение. Чем он больше, тем больше финансовое вознаграждение за него. Суммы варьируются от 1 до 10 рублей за килограмм.

В Уфе живет миллион людей. Каждый человек ежедневно что-то приобретает. Упаковка образуется каждый день. Она скапливается, она объемная и занимает много места. И долго гниет. Эльвира Малышева, менеджер по маркетингу пункта «Бардака.нет»

В пункте принимают мусор, который имеется в каждой квартире. Зачастую такой хлам выбрасывается в ближайший контейнер. Сдавая его в специальный приемник, можно не только заработать или спасти экологию – сырье отправят на переработку. Так мусор получит вторую жизнь.

Например, картон мы сдаем на картонно-бумажный комбинат в городе Туймазы. Они его перерабатывают и делают картонные листы. Эльвира Малышева, менеджер по маркетингу пункта «Бардака.нет»