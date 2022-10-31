В Уфе открылся новый пункт приема вторичного сырья

Для экологической компании это уже седьмая точка. Разместилась она в Демском районе столицы. В пункте принимают мусор, который образуется в каждой квартире ежедневно. При этом сдача ненужного хлама оплачивается – суммы зависят от веса сырья.
Здесь мусор не выбрасывают, а бережно собирают. Обычно горожане приносят сразу несколько пакетов – разные виды сырья сортируют отдельно. В пункте принимают не весь мусор, например, упаковки из-под красящих изделий забракуют – их невозможно отмыть. А вот пластик, пленку, стекло, картон, макулатуру, а также изделия с особой маркировкой отправят на переработку.
Пакеты взвешивают, данные вбивают в планшет. Тары должны быть чистыми, отрывать этикетки не обязательно. Вес мусора в этом случае имеет принципиальное значение. Чем он больше, тем больше финансовое вознаграждение за него. Суммы варьируются от 1 до 10 рублей за килограмм.
В пункте принимают мусор, который имеется в каждой квартире. Зачастую такой хлам выбрасывается в ближайший контейнер. Сдавая его в специальный приемник, можно не только заработать или спасти экологию – сырье отправят на переработку. Так мусор получит вторую жизнь.
Сдать сырье на переработку можно в 7 пунктах: в Деме, Черниковке, а также рядом с торговыми центрами «Лайфстайл», «Феникс Сипайлово» и «Юрматы». Работают пункты приема сырья каждый день.