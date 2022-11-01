Глава Башкортостана подписал новый антиалкогольный закон

Между тем эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было, например, этим летом: фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняло. Теперь запрет на розничную торговлю алкоголем распространен и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий.