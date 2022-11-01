В Уфе построят снегоплавильный пункт

В столице Башкирии построят снегоплавильный пункт. На его строительство будет выделено свыше 100 млн рублей. Соответствующая документация появилась на сайте государственных закупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы в настоящее время ищет подрядчика, который реализует проект. Победитель будет определен по итогам электронного аукциона, который завершится 10 ноября.