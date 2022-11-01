В Уфе построят снегоплавильный пункт

В столице Башкирии построят снегоплавильный пункт. На его строительство будет выделено свыше 100 млн рублей. Соответствующая документация появилась на сайте государственных закупок.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы в настоящее время ищет подрядчика, который реализует проект. Победитель будет определен по итогам электронного аукциона, который завершится 10 ноября.
Начальная цена контракта составила 166 874 951,71 рублей. Средства будут выделены из городского и республиканского бюджетов. Проект планируют реализовать на улице Сагита Агиша до конца мая 2023 года.