В Башкирии карту «Алга» привязали к «Молочной кухне»

В Башкирии единую карту «Алга» привязали к лицевому счёту «Молочной кухни». Об этом сообщил глава республики.

Родители малышей отправили большое количество просьб объединить карту «Алга» и лицевой счёт «Молочной кухни». Это необходимо для удобства граждан. При этом прежние карты с индивидуальным QR-кодом сохранятся – их действие продолжится.