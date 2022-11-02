В Башкирии наградили лучшие предприятия для работающих мам

На церемонии ежегодно поощряют руководителей, создавших условия оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей для женщин с детьми. При подведении итогов оценивается охрана труда, медицинское обеспечение, организация питания, дополнительные льготы. Победителями стали десять компаний из разных отраслей экономики республики.

Кроме того, прошло заседание республиканской трехсторонней комиссии. Участники совещания подвели итоги выполнения условий соглашения в первом полугодии. На период с 2020 по 2022 год документ включает в себя 228 обязательств сторон. Система взаимодействия работодателя и сотрудников всегда учитывает ситуацию в стране. В коллективные договоры уже включены пункты о выплатах и адресной поддержке семьям участникам СВО.