В Башкирии наградили лучшие предприятия для работающих мам

На церемонии ежегодно поощряют руководителей, создавших условия оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей для женщин с детьми. При подведении итогов оценивается охрана труда, медицинское обеспечение, организация питания, дополнительные льготы. Победителями стали десять компаний из разных отраслей экономики республики.
Наградили предприятия также за высокую социальную активность и развитие соцпартнерства. Лидерами конкурса стали 19 организаций.
Кроме того, прошло заседание республиканской трехсторонней комиссии. Участники совещания подвели итоги выполнения условий соглашения в первом полугодии. На период с 2020 по 2022 год документ включает в себя 228 обязательств сторон. Система взаимодействия работодателя и сотрудников всегда учитывает ситуацию в стране. В коллективные договоры уже включены пункты о выплатах и адресной поддержке семьям участникам СВО.