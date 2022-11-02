В Давлеканово предприятия начали шить обмундирование для участников СВО

Некоторым производствам пришлось переквалифицироваться. Кроме того, в городе открылось предприятие, на котором шьют боевые ранцы.

Важнейший элемент боевой экипировки начинается отсюда. Кордон, который мастера швейного дела превратят в боевой ранец, кройщики подготавливают основательно. Разметка на ткани должна быть четкой, поэтому перед тем как раскроить ее, рабочие тщательно отмеряют каждый миллиметр. Здесь главное – экономично и безотходно использовать ткань.

Теперь все детали необходимо собрать в готовое изделие. Этим в швейном цеху занимаются 30 человек. На каждом – отдельная комплектующая.

Перед отгрузкой каждый ранец проходит тройную систему контроля. Цех по изготовлению комплектующего ратника работает в Давлеканово третий месяц. В основном здесь трудятся женщины, многими из них движет чувство патриотизма. Всего на предприятии трудятся 60 человек. Оно работает исключительно по гособоронзаказу, и первые 5 тысяч ранцев должны отправиться в зону специальной военной операции уже 1 декабря.

А это бывший зоомагазин и цех по пошиву амуниции для домашних животных. Сейчас производство перепрофилировалось: шьют комплекты для участников специальной военной операции. Это наколенники, налокотники, пятиточечники, баулы и спальные мешки.

Тыловики делают каждую деталь с любовью. Ирина Петрова отдает все силы, работая от 9 до 15 часов в день ради блага наших бойцов. Двое сыновей женщины сейчас находятся в зоне боевых действий.