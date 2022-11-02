Под Уфой прошел республиканский финал конкурса КВН «Безопасная дорога детства»

С юмором о серьёзном. В Уфимском районе, в детском оздоровительном центре «Энергетик», прошел республиканский финал конкурса КВН «Безопасная дорога детства». За победу боролись 12 команд, ставших лучшими в своём муниципалитете.

Абсолютным победителем конкурса признана команда «Красивая сборная Башкирской гимназии» города Нефтекамск. Второе место жюри присудило коллективу из Уфимского района «Дорогинский патруль». На третьем месте пьедестала почета оказалась команда из Уфы «Женская сборная по ПДД». Участники прошли три этапа испытаний: приветствие «Жизнь хороша, когда едешь не спеша», конкурс капитанов «Не родом богатырь славен, а подвигом» и фристайл «Пора в дорогу».