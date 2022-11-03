В Уфе демонтировали фонари, которые жители установили за свой счет

Несколько лет назад жители поселка Самохваловка проявили инициативу и оборудовали уличные светильники. Администрация обещала узаконить освещение. Этого не произошло, энергетики демонтировали фонари. Теперь жители населенного пункта остались без света и долгами в несколько сотен тысяч рублей.

Путь к знаниям у школьников поселка Самохваловка проходит через кромешную тьму. Ориентируются дети по свету фар проезжающих машин, значит, трасса уже рядом, а там вдоль дороги идти проще. Маленьких провожают родители, а вот старшеклассники предоставлены сами себе.

У меня ребенок ходит в школу, ему восемь лет. Как он будет идти в темноте? У меня нет возможности провожать. Александра Кондукторова, жительница п. Самохваловка

По поселку бегают собаки, их много, сбиваются в стаи, дети пугаются. Это очень страшно. Лиана Чистякова, жительница п. Самохваловка

Поселок образовался восемь лет назад. Здесь выдавали жилье многодетным семьям и инвалидам. Решив проблему квадратных метров, чиновники, видимо, позабыли про остальные. Вопросы освещения и инфраструктуры поселка отложили в долгий ящик. Так они там и остались.

Без гаджетов или ручных фонарей на такое бездорожье люди выходить не рискуют, асфальта тут нет. Шаг вправо – яма, слева – лужа. И это центр поселка, который входит в границы башкирской столицы.

Пару лет назад уфимцы решили проявить инициативу. На собственные средства закупили светодиодные лампы и установили их на фонарные столбы, также приобрели щебень и отсыпали въезд в поселок. Из светлого будущего в темное прошлое жителей вернули энергетики, которые на днях демонтировали светильники.

Скинулись своими деньгами, купили прожекторы. Они работали только в ночное время. Оксана Романова, жительница п. Самохваловка

Купленные на средства жителей фонари были подключены к сетям электроснабжения, как выяснилось, незаконно. Люди потратили на них около 30 тысяч рублей. Дальнейшая судьба светильников неизвестна. Ранее администрация района обещала помочь уфимцам узаконить освещение, но этого не произошло.

Принять на баланс эти светильники «Горсвет» или «Башкирэнерго» не могут. После того, как жители сами установили светильники, происходит просто хищение электроэнергии без оплаты. Вера Пояркова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы

Ранее рассматривался вариант передачи светильников на баланс «Уфагорсвета», но так как светильники установлены не по нормативу, принять их на баланс предприятие не может