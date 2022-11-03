В Уфе демонтировали фонари, которые жители установили за свой счет

Несколько лет назад жители поселка Самохваловка проявили инициативу и оборудовали уличные светильники. Администрация обещала узаконить освещение. Этого не произошло, энергетики демонтировали фонари. Теперь жители населенного пункта остались без света и долгами в несколько сотен тысяч рублей.
Путь к знаниям у школьников поселка Самохваловка проходит через кромешную тьму. Ориентируются дети по свету фар проезжающих машин, значит, трасса уже рядом, а там вдоль дороги идти проще. Маленьких провожают родители, а вот старшеклассники предоставлены сами себе.
Поселок образовался восемь лет назад. Здесь выдавали жилье многодетным семьям и инвалидам. Решив проблему квадратных метров, чиновники, видимо, позабыли про остальные. Вопросы освещения и инфраструктуры поселка отложили в долгий ящик. Так они там и остались.
Без гаджетов или ручных фонарей на такое бездорожье люди выходить не рискуют, асфальта тут нет. Шаг вправо – яма, слева – лужа. И это центр поселка, который входит в границы башкирской столицы.
Пару лет назад уфимцы решили проявить инициативу. На собственные средства закупили светодиодные лампы и установили их на фонарные столбы, также приобрели щебень и отсыпали въезд в поселок. Из светлого будущего в темное прошлое жителей вернули энергетики, которые на днях демонтировали светильники.
Купленные на средства жителей фонари были подключены к сетям электроснабжения, как выяснилось, незаконно. Люди потратили на них около 30 тысяч рублей. Дальнейшая судьба светильников неизвестна. Ранее администрация района обещала помочь уфимцам узаконить освещение, но этого не произошло.
Ранее рассматривался вариант передачи светильников на баланс «Уфагорсвета», но так как светильники установлены не по нормативу, принять их на баланс предприятие не может
В результате безучетного потребления света нагорело свыше 80 тысяч киловатт в час. По данным энергетиков, ущерб составил несколько сотен тысяч рублей. Долг вешают на жителей поселка. Чиновники предлагают уфимцам взять фонари на свой баланс, установив счетчики на столбах. Единственное, что осталось у жителей Самохваловки, – последний работающий фонарь над остановкой, который вскоре тоже должен погаснуть.