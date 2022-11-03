В Башкирии резко увеличились цены на жилье

В третьем квартале текущего года в Башкирии резко увеличились цены на первичное и вторичное жилье. Об этом рассказали специалисты Башстата.
По данным ведомства, стоимость квадратного метра увеличивается быстрее, чем в предыдущие годы. В третьем квартале 2022 года стоимость квадратного метра в новом жилье составила 110,8 тысячи рублей, что на 7,3% больше, чем во втором квартале.
На вторичном рынке недвижимости повышение цен оказался не таким резким, а именно – на 3,2% и 13,2%. Цена квадратного метра вторичного жилья составляет 84,5 тысячи рублей.