Молодые ученые из Башкирии разработали многофакторную аутентификацию пользователей

Молодые ученые из Башкирии выступили с предложением, касающимся программного решения для повышения безопасность пользователей различных устройств. Специалисты взяли за основу модель многофакторной аутентификации с применением нейронных сетей.

Фото №1 - Молодые ученые из Башкирии разработали многофакторную аутентификацию пользователей

Проект аспирантов был поддержан на Всероссийском конкурсе грантов молодых ученых. Победители получили 2 миллиона рублей на работу по улучшению информбезопасности России.

Программное обеспечение отличает система защиты персональных данных с помощью трех этапов распознавания биометрических данных: голос, фото и видеоидентификация. При входе в систему злоумышленникам будет невозможно подделать или украсть данные из-за дополнительной защиты биометрии: программа обрабатывает диапазон голоса по 12 параметрам и 128 точек лица.

Пресс-служба Минобрнауки РФ

Чтобы заменить сложные и длинные пароли, по предложению авторов продукта, нужно использовать программный продукт, в котором авторизация может происходить методом произношения фразы. Отдельное внимание будет уделяться именно характеристикам гласных звуков и геометрическим данным лица.

Наша разработка показывает высокую точность при обработке данных и позволяет защитить информационные ресурсы от несанкционированного доступа. Сейчас в рамках этого программного комплекса ведется работа над обучением новых нейросетевых технологий, которые в дальнейшем будут представлять искусственный интеллект в информационной безопасности и в области защиты информации.

Никита Лушников, аспирант

На данный момент аналогов такому программному продукту нет. В итоге многофакторная аутентификация и обучающая нейронная сеть смогут выдать более повышенную точность при обработке биометрических данных пользователя – до 99,6%.

Разработку башкирских ученых планируется установить как на персональных компьютерах, так и на автоматизированных рабочих системах. А на выигранные в конкурсе грантов средства будут продолжены исследования и закуплено техническое оборудование для внедрения программных комплексов в рыночные сегменты.

Пресс-служба Минобрнауки РФ
Пенальти
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии