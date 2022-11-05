Молодые ученые из Башкирии разработали многофакторную аутентификацию пользователей
Молодые ученые из Башкирии выступили с предложением,
касающимся программного решения для повышения безопасность пользователей
различных устройств. Специалисты взяли за основу модель многофакторной
аутентификации с применением нейронных сетей.
Проект аспирантов был поддержан на Всероссийском конкурсе
грантов молодых ученых. Победители получили 2 миллиона рублей на работу по
улучшению информбезопасности России.
Программное обеспечение отличает система защиты персональных
данных с помощью трех этапов распознавания биометрических данных: голос, фото и
видеоидентификация. При входе в систему злоумышленникам будет невозможно
подделать или украсть данные из-за дополнительной защиты биометрии: программа
обрабатывает диапазон голоса по 12 параметрам и 128 точек лица.
Пресс-служба Минобрнауки РФ
Чтобы заменить сложные и длинные пароли, по предложению
авторов продукта, нужно использовать программный продукт, в котором авторизация
может происходить методом произношения фразы. Отдельное внимание будет
уделяться именно характеристикам гласных звуков и геометрическим данным лица.
Наша разработка показывает высокую точность при обработке
данных и позволяет защитить информационные ресурсы от несанкционированного
доступа. Сейчас в рамках этого программного комплекса ведется работа над
обучением новых нейросетевых технологий, которые в дальнейшем будут представлять
искусственный интеллект в информационной безопасности и в области защиты
информации.
Никита Лушников, аспирант
На данный момент аналогов такому программному продукту нет. В
итоге многофакторная аутентификация и обучающая нейронная сеть смогут выдать более
повышенную точность при обработке биометрических данных пользователя – до 99,6%.
Разработку башкирских ученых планируется установить как на
персональных компьютерах, так и на автоматизированных рабочих системах. А на
выигранные в конкурсе грантов средства будут продолжены исследования и
закуплено техническое оборудование для внедрения программных комплексов в
рыночные сегменты.