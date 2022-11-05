Молодые ученые из Башкирии разработали многофакторную аутентификацию пользователей

Наша разработка показывает высокую точность при обработке данных и позволяет защитить информационные ресурсы от несанкционированного доступа. Сейчас в рамках этого программного комплекса ведется работа над обучением новых нейросетевых технологий, которые в дальнейшем будут представлять искусственный интеллект в информационной безопасности и в области защиты информации.

Никита Лушников, аспирант