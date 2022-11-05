В Башкирии еще несколько граждан из ДНР и ЛНР получили российские паспорта

В Башкирии вручили еще несколько российских паспортов гражданам, прибывшим из ЛНР и ДНР. Торжественное вручение состоялось в отделе МВД РФ по Нефтекамску.
В соответствии с Указом Президента РФ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», эти граждане обратились с заявлением о приеме на гражданство в отдел по вопросам миграции.
Все документы были подготовлены в сжатые сроки, сообщили в пресс-службе МВД по Нефтекамску. Уже через считанные дни граждане получили свои паспорта и прочитали Присягу гражданина РФ. Вместе с паспортом гражданами выдали Конституции России и Башкирии.
Фото: пресс-служба МВД по Нефтекамску