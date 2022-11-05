В Башкирии еще несколько граждан из ДНР и ЛНР получили российские паспорта

В соответствии с Указом Президента РФ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», эти граждане обратились с заявлением о приеме на гражданство в отдел по вопросам миграции.