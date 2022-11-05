В Уфимском районе запустили новый водозабор

В течение трех лет было построено 46 км трубопровода, насосная станция, станция водоподготовки и очистки. Производительность водозабора составляет более 1600 кубометров в сутки. Он обеспечит водой около десяти тысяч жителей сёл.

Семь водозаборных скважин обустроены в форме цветка курая. После подготовки вода будет сначала попадать в два резервуара общим объемом 1000 кубометров, а после – в населенные пункты. Федеральный проект направлен на обеспечение населения чистой питьевой водой. Башкортостан в предыдущие годы получил более миллиарда рублей для ремонта и строительства инфраструктуры. В последующие два года программы региону выделят такую же сумму.