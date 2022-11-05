В Башкирии проводят противопожарные рейды

В Башкирии за сутки из пожаров спасено 13 человек. Один человек погиб. В деревне Четырбашево Миякинского районе в ходе тушения бревенчатой бани спасатели обнаружили тело 21-летней девушки. Ещё двое пострадали. С наступлением холодов сотрудники пожарной охраны, Управления гражданской защиты и Центра обеспечения безопасности выходят в профилактические рейды.

На некоторые детали жильцы даже могут не обратить внимания. Поэтому специалисты осматривают печи, чтобы подсказать, как обезопасить свой дом. В деревне Глумилино Уфимского района пожар накануне уничтожил баню с деревянным пристроем.

Чтобы избежать возгорания, необходимо соблюдать несколько правил, которые могут спасти не только жильё, но и жизнь. Нельзя перекаливать печи и оставлять их без присмотра, применять для розжига горючие смеси, использовать дрова, превышающие размер топки, топить с открытыми дверцами. При отсутствии стационарной защиты пола из негорючего материала удаляйте шлак и золу, очищайте дымоход от сажи.

Именно в этот период увеличивается нагрузка на электросеть. Проводка не выдерживает, происходит замыкание. Подводят и удлинители, куда включают по несколько устройств. В ходе профилактического рейда сотрудники пожарной охраны объясняют жителям, как сохранить свою жизнь и имущество. Не лишним будет напомнить им о правилах безопасности.