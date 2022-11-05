В Башкирии пчеловод самостоятельно смастерил лифт-погрузчик для ульев

75-летний Кулибин из Бакалов своими руками соорудил лифт для пчелиных ульев. Изобретение экономит не только силы, но и время. Это, кстати, не единственное детище пчеловода.

С началом устойчивых морозов пчеловод Рахимьян Садриев убирает ульи на зимовку. Пенсионеру 75 лет, но поднять боксы и спустить их на несколько метров в погреб ему нетрудно. Благодаря собственной разработке.

Одним нажатием кнопки пчеловод спускает десятикилограммовую конструкцию вниз. Впрочем, с помощью самодельного лифта можно транспортировать что угодно – механизм выдерживает до 150 килограммов груза.

Пчеловод соорудил конструкцию собственными руками. Для этого ему понадобилась пара деталей от автомобиля и несколько предметов из хозяйственного магазина.

Рахимьян Садриев всю жизнь работал руками: был слесарем, пилорамщиком, кочегаром, столяром. Как вышел на пенсию, начал использовать свои навыки по хозяйству. Мужчина даже собрал трактор. Машина создавалась экспериментально, из различной сельхозтехники. В итоге это лучшее его изобретение на данный момент. Детище местного Кулибина уже как 20 лет на ходу