В Башкирии дали старт всероссийскому этнографическому диктанту

Он проходит под лозунгом «Народов много – страна одна». В этом году диктант начался в канун Дня народного единства. Проверить свои знания жители смогут до 8 ноября.
Задания оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов из общефедеральной части диктанта и десять вопросов – уникальные для каждого субъекта России. На прохождение дается 45 минут, сделать это можно на официальном сайте.
В прошлом году Башкортостан занял первое место по числу участников «Большого этнографического диктанта» среди регионов страны. Тогда в акции приняли участие более 341 тысячи человек. В этом году организаторы надеются побить этот рекорд.