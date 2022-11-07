В Башкирии дали старт всероссийскому этнографическому диктанту

Он проходит под лозунгом «Народов много – страна одна». В этом году диктант начался в канун Дня народного единства. Проверить свои знания жители смогут до 8 ноября.

Задания оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов из общефедеральной части диктанта и десять вопросов – уникальные для каждого субъекта России. На прохождение дается 45 минут, сделать это можно на официальном сайте.