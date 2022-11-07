Лучшие практики реабилитации и инклюзии. С 8 по 10 ноября в Уфе пройдет I Открытый форум-выставка «Ломая барьеры».
Это самое масштабное мероприятие реабилитационной индустрии, проводимое в республике. Планируется около 30 дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов с участием более 70 спикеров из семи регионов России.
Цель проекта – социальная интеграция, образовательное и профессиональное развитие людей с инвалидностью, создание условий для развития системы комплексной абилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.