В Уфе в нескольких районах ожидается отключение водоснабжения

Предприятие «Уфаводоканал» предупреждает жителей столицы Башкирии об отключении водоснабжения. С 7 по 13 ноября в городе будут проведены плановые работы.
В связи с переключением участка напорного водопровода на улице Академика Королева 7 ноября с 11:00 до 19:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
ул. А. Королева, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2 — жилые дома;
ул. Набережная р. Уфы, 49, 51 — жилые дома;
ул. А. Королева, 12 – магазин;
ул. А. Королева, 14 – офис
В период с 10:30 часов 8 ноября до 20:30 часов 8 ноября 2022 года для замены задвижки отключается водопроводная линия по улице Ленина. Холодной и горячей воды не будет у следующих потребителей:
ул. Ленина, 83, 87, 95, 97, 99, 130, 144/2, 148, 150/2, 154 — жилые дома УЖХ Советского района;
ул. Белякова, 17, 32 — жилые дома УЖХ Советского района;
ул. Ленина, 156 — ООО УК г. Уфы «Жилкомсервис»;
ул. Крупской, 132 — КНС – Главная;
ул. Крупской, 131, 147, 149 — частный сектор;
ул. Пермская, 13 — частный сектор;
ул. Ленина, 130 (во дворе) — ЦТП № 419;
ул. Белякова, 25 — ЦТП № 424;
ул. Белякова, 25/1 — школа № 8;
ул. Белякова, 25а — Симеоно-Верхотурский храм.
С 11:00 8 ноября до 10:00 9 ноября работы будут вестись на улице Мечтателей. Отключение потребуется для переврезки вновь построенного водопровода, в связи с чем не будет ХВС по следующим улицам:
ул. Дагестанская — ул. Мечтателей — КНС «Демская».
10 ноября с 10:30 до 22:30 часов для замены участка трубы по улице Российская 94/3 будет отключена холодная и горячая вода:
ул. Российская, 92/1 — БашРТС ЦРТС ЦТП № 556;
ул. Российская, 94/3, 98/2 — ООО «Городская управляющая компания»;
пр. Октября, 122/4 (секция со стороны ул. Новогорная), 12⅔, 124/2, 124/3, 126/2 — жилой дом УЖХ Октябрьского района;
ул. Российская, 94/2, 96/1, 96/2 — жилой дом УЖХ Октябрьского района;
ул. Российская, 94/1 — детский сад № 111;
ул. Российская, 92 к1 — административное здание рядом с ЦТП № 556.
С 10:30 до 17:30 12 ноября 2022 бригада «Уфаводоканала» будет работать по адресу улица Большая Гражданская, 22. Под отключение попадет административное здание на Большой Гражданской, 24.