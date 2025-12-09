В Башкирии ожидается морозная и сухая погода

Специалисты Башгидрометцентра прогнозируют в республике морозную погоду без существенных осадков.
Сегодня, 9 декабря, ветер будет северо-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -13 до -18°С, в отдельных районах похолодает до -23°С. Днем термометры покажут -8, -13°С, местами до -18°С.
В среду, 10 декабря, ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Ночью ожидается -10, -15°С, местами столбик термометра опуститься до -20, -25°С. Днем температура поднимется до -5, -10°С, в некоторых районах будет до -15°С.