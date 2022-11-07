В Башкирии за два года более чем в два раза выросло число социальных предпринимателей

В 2022 году Башкирия заняла первое место среди регионов Российской Федерации по объёмам средств, привлечённых на поддержку молодых и социальных предпринимателей. Об этом рассказали на оперативном совещании у Главы республики.

Министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов рассказал, что на реализацию проектов молодых предпринимателей было привлечено 134,5 млн рублей, а также 131,8 млн рублей было направлено из федерального бюджета.