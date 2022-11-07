В Крыму специалисты обнаружили семь новых пещер

В 2022 году учеными было открыто семь новых пещер в Крыму. Пещеры в настоящее время еще не получили названия, но уже имеют кадастровый номер.

О новых открытиях рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин. В будущем в пещеры возможен поток посетителей, что расширит географию туризма.