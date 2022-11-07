В Крыму специалисты обнаружили семь новых пещер

В 2022 году учеными было открыто семь новых пещер в Крыму. Пещеры в настоящее время еще не получили названия, но уже имеют кадастровый номер.
О новых открытиях рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин. В будущем в пещеры возможен поток посетителей, что расширит географию туризма.
Пещеры были найдены в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы. Практически все пещеры обнаружены с помощью специального оборудования. На Долгоруковской яйле была обнаружена единственная в 2022 году пещера-источник. Ее протяженность составляет примерно 300 метров.