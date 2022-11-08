Депутат из Башкирии объяснила суть предложенных законов об обращении с животными

Бездомных собак приравнять к диким животным и отстреливать. С такой инициативой выступили депутаты Государственного Собрания Башкортостана. По мнению народных избранников, существующие законы не способны эффективно бороться с безнадзорными собаками.

С января 2020 года в России действует закон «Об ответственном обращении с животными». По нему специальные службы должны отловить животных, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в прежнюю среду обитания. Но с одичавшими собаками эта мера ничего не решает, отмечают в Госсобрании.  Госсобрание Башкортостана предлагает отнести безнадзорных собак, обитающих за пределами населенных пунктов, к диким животным. В этом случае регулировать их численность будут по закону «О животном мире». Соответствующие изменения в федеральное законодательство депутаты планируют внести в Госдуму России.

Если мы приравниваем их к диким животным, то сейчас из бюджета выделяются на стерилизацию, отлов и вакцинацию огромные деньги. Но это, как показывает практика, ничего не дает – они не перестают страдать от голода и холода. Те животные, которые оказываются за пределами населенных пунктов, в диком состоянии наносят ущерб природе.

Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан
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