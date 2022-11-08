Депутат из Башкирии объяснила суть предложенных законов об обращении с животными

С января 2020 года в России действует закон «Об ответственном обращении с животными». По нему специальные службы должны отловить животных, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в прежнюю среду обитания. Но с одичавшими собаками эта мера ничего не решает, отмечают в Госсобрании. Госсобрание Башкортостана предлагает отнести безнадзорных собак, обитающих за пределами населенных пунктов, к диким животным. В этом случае регулировать их численность будут по закону «О животном мире». Соответствующие изменения в федеральное законодательство депутаты планируют внести в Госдуму России.