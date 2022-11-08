В Уфе прошел гала-концерт в рамках всероссийского фестиваля «Ломая барьеры»

В фойе Башкирского академического театра драмы яблоку негде упасть. «Ломая барьеры» – это гала-концерт, в рамках которого на одной сцене выступают талантливые и целеустремленные дети, несмотря на ограниченные физические возможности.

Юные таланты приехали в Уфу из 12 регионов России. Дети представляют творческие номера в четырех номинациях: вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр. Нашу республику в жанре вокал представляет Софья Бондаренко – единственная уфимка, прошедшая отборочный этап. Вошла в тройку лучших юных певцов среди участников со всех регионов России.