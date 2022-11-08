В Уфе продолжается развитие газомоторной инфраструктуры

Готовятся ко вводу новые заправочные станции, действуют госсубсидии на установку ГБО. Предпочтение газомоторному топливу отдают целые предприятия, среди которых – «Башавтотранс». Около 250 автобусов предприятия ездят на голубом топливе. Частные перевозчики тоже переходят на метан.

Оборудование на этом тягаче прошло не намеренную, но серьёзную проверку. Машина попала в ДТП. После сильного удара рама деформировалась, а ГБО осталось невредимым. Предприятие занимается перевозками и сотрудничает с крупным нефтяным оператором. Сначала перевели собственный автопарк на газомоторное топливо, затем стали поступать заказы от других организаций.

Стоимость переоборудования грузового тягача обходится в 600-650 тысяч рублей. А благодаря госсубсидии будет скидка почти 265 тысяч. Окупается установка ГБО уже в первые полгода.

На базе Башкирского аграрного университета уже несколько лет работает проблемная лаборатория газомоторного топлива. Здесь уже смогли переоборудовать трактор. С ГБО техника способна без дозаправки проработать три смены.