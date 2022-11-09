В Уфе идет обследование памятника Салавату Юлаеву

В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы согласно заключенному муниципальному контракту. По контракту, окончание этих работ – 6 марта 2023 года. В частности, по состоянию на 9 ноября 2022 года проведены полевые работы скульпторами-реставраторами из ГОСНИИР (Москва) по обследованию чугунной облицовки памятника (художественное оформление), с отбором проб, выполнены лабораторные исследования, оформлен отчет. С 8 по 11 ноября специалисты повторно выезжают на объект для уточнения полученных данных. После завершения проектно-изыскательных работ станет понятно, каким образом будет реставрироваться памятник Салавату Юлаеву.