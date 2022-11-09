Красавица из Стерлитамака выступит на конкурсе «Мисс Офис-2022»

«Мисс Офис» — ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. По правилам, возраст участниц должен быть от 20 до 35 лет и претендентка на корону должна работать в офисной должности. Главный приз — 3 млн рублей. Также в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах и другие ценные призы.