В Башкирии в 1,5 раза возросло число самозанятых

В Башкирии число самозанятых граждан с начала 2022 года выросло в 1,5 раза. Об этом рассказала министр финансов республики Лира Игтисамова.

По информации властей республики, в начале ноября зарегистрировано 115 тысяч самозанятых. От представителей данной категории граждан в консолидированный бюджет Башкирии поступило налоговых выплат на сумму в 226 миллионов рублей. Это почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.